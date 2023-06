TV5, GMA tapatan ng ‘Eat Bulaga’

Kapag nagkataon, dalawang programang “Eat Bulaga” ang mapapanood sa telebisyon, isa ay sa TV5 at isa naman ay sa GMA.

Kinumpirma ni dating Senate President Tito Sotto na ipaglalaban nilang magamit ang title na “Eat Bulaga” sa muli nilang pagho-host ng programa sa nilipatang network na TV5.

Sa isang panayam sa Net25, pinandigan ni Tito na sila, kasama sina Joey de Leon at Vic Sotto, ang nagmamay-ari ng brand na “Eat Bulaga”.

“If your question is directed to me only and my personal opinion, sa akin kailangan “Eat Bulaga” gamitin namin,” wika ni Tito Sen.

“Kami may-ari non, why would we give it up?” punto pa nito.

Tila nagparinig din ito sa mga bagong miyembro ng board ng TAPE, Inc. na aniya’y wala pa naman daw muwang noong itatag ang “Eat Bulaga” noong Dekada ‘80.

“44 years bigla kang papasok, aangkinin mo? Wala ka naman don ahh,” saad ni Sotto. “‘Yong isa 10 years old noong 1981 eh noong nag-umpisa TAPE, at ‘yong isa hindi pa pinapanganak, papaanong na­ging inyo?”

Pinatatamaan ni Sotto ang mga anak ni Romeo Jalosjos Sr., na nagpapatakbo ngayon sa TAPE.

Ngunit paliwanag ni Tito Sen, sa ngayon ay nagkakaroon na sila ng diskusyon sa abogado kasama ang Mediaquest para sa magiging pangalan ng kanilang programa.

“Eat Bulaga” pa rin ang ginamit ng TAPE sa muling pag-ere ng programa noong Lunes matapos magpaalam ang TVJ noong Mayo 31. Ang bagong host ng programa sa GMA ay ang komedyanteng si Paolo Contis, Bentong, Buboy Villar, Mavy at Cassy Legaspi at Alexa Miro.

Kinuyog sa social media ang mga bagong host ng “Eat Bulaga” at bagsak din ang ratings nito. (RP)

