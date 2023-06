‘Eat Bulaga’ airing gagamiting ebidensiya! Tito, Vic, Joey reresbakan mga Jalosjos

Hahayaan lamang nina Tito at Vic Sotto at Joey de Leon na gamitin ng Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) ang “Eat Bulaga” upang makaipon sila ng ebidensiya laban sa kompanya ng mga Jalosjos.

Sinabi ni Tito Sotto na ito raw ang naging payo sa kanila ng mga abogado matapos mag-live uli ang programa noong Lunes kasama ang mga bagong host.

“Sabi sa amin ng mga expert doon, ‘sige hayaan n’yo para mayroon tayong hahabulin, mayroon tayong sisingilin,’ ‘yon ang sabi nila eh. We took the advice of the lawyers,” paglalahad ng dating Senate president sa isang television interview.

“Go ahead, sige basta it’s all recorded,” babala ni Sotto sa mga Jalosjos.

Noong Lunes, nagsimula nang mag-ere muli ang “Eat Bulaga” sa pamamagitan ng mga bagong host na si Paolo Contis, Betong, Buboy Villar, Mavy at Cassy Legaspi at Alexa Miro, ang napapaulat na girlfriend ni Ilocos Norte Rep. Sandro Marcos, anak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Kinuyog ng mga fan ng TVJ ang mga bagong host at tinawag pa ang programa na “Fake Bulaga”.

Kumpiyansa si Sotto na makukuha nila ang karapatan sa trademark ng “Eat Bulaga” dahil si Joey raw ang nag-imbento nito, ilang taon bago nabuo ang TAPE Inc. na siyang nagprodyus ng programa.

Nitong Marso lamang pormal na inihain sa Intellectual Property Office (IPO) ang petisyon ng tatlong host para makuha ang trademark ng “entertainment services” ng “Eat Bulaga” dahil ang hawak lang umanong trademark ng TAPE ay para sa merchandise.

Hawak din ng TVJ ang social media account ng programa na may ilang milyong followers.

“‘Yong Facebook Live, ‘yong Instagram and all that kami ang may-ari,” ani Sotto.

