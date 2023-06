Romualdez dedma sa patama ni Sara

Hindi pinatulan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga patutsada ni Vice President Sara Duterte, ang pinakahuli ay ang sad­yang hindi pagbanggit sa initial ng middle name ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Dahil dito, pinuri ni Cavite Rep. Elpidio Barzaga Jr. si Romualdez sa hindi nito pagpatol sa mga pasaring ni Duterte. Sinabi rin ng kongresista na hindi nito narinig si Romualdez na nagsabi ng masamang bagay tungkol kay Duterte.

“The Speaker held his horses and remained focused on his job as the leader of the House of Representatives amid this political rift. He never fired back with insults of his own. That shows strength of character,” sabi ni Barzaga, stalwart ng National Unity Party.

Ayon sa mambabatas ang pagsuporta kay Romualdez ng iba’t ibang partido sa Kamara ay nagbigay-daan upang maaprubahan kaagad ang mga panukalang itinutulak ni Pangulong Marcos at ng Legislative-Executive Development Advisory Council (LEDAC).

Iginiit ni Barzaga na hindi kailangan ng bansa ngayon ang awayan sa politika lalo at nanalo umano si Marcos na ang panawagan kasama si Duterte noong 2022 elections ay “unity”.

Sinabi ni Barzaga na malaki ang naitulong ni Romualdez sa kampanya ni Duterte.

“The Speaker worked hard for then Davao City Mayor Sara Duterte’s vice presidential bid because he genuinely believed that she would make a diffe­rence. Their rift is sad news and I hope that it will be mended soon,” dagdag pa ni Barzaga.

Sa isang speech noong Lunes, sinabi ni Duterte na “hindi ko na banggitin ang middle initial niya… Mahal ko si Apo BBM.” Romualdez ang middle name ni Marcos at pinsan nito ang speaker.

Nagsimula ang pagbanat ni Duterte kay Romualdez mula nang palitan si dating Pangulo at Pampanga Rep. Gloria Macapagal-Arroyo bilang senior deputy speaker dahil sa umano’y tangkang kudeta.

Agad na nagbitiw si Duterte bilang chairperson ng Lakas-CMD kung saan tumatayong presidente naman si Romualdez. Nag-post din ang bise presidente ng cryptic message sa social media na “In your ambition, do not be tambaloslos.” (Billy Begas/Eralyn Prado)

