Lagman: GMA reresbak kay Romualdez

Kumbinsido si Albay Rep. Edcel Lagman na hindi pa tapos ang ‘political drama’ sa Kamara de Representantes matapos ang nangyaring pagtanggal kay Pampanga Rep. Gloria Macapagal bilang senior deputy speaker ng Kapulungan.

Magugunitang umugong ang balitang planong pagpapatalsik umano ni Arroyo kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos ang nangyaring pag-alis sa kanya sa posisyon bagama’t agad naman itong itinanggi ng una.

Ngunit ayon kay Lagman, “The drama in the House has not ended. Astute and experienced politician that she is, GMA (Gloria Macapagal-Arroyo) will not take lying down her humiliating and insulting demotion. She may be biding her time to make a counteroffensive.”

Ayon pa kay Lagman, “Although it appears that GMA has accepted her fate, politics is not only a show of force, it is also a show of appea­rances.”

Naniniwala naman ang kongresista na para sa kapakanan ng buong miyembro ng kapulungan ay nararapat na isapubliko ni Romualdez ang detalye ukol sa sinasabing planong pagpapatalsik sa kanya ni Arroyo na dahilan upang hubaran ito ng mahalagang puwesto sa Kamara.

Nagtataka si Lagman kung bakit si Arroyo lamang ang pinarusahan o tinanggalan ng posisyon gayong tiyak umanong may mga kasama ito.

“But there can be no conspiracy of one. Who are the other conspirators? Why are they not similarly punished? Maybe they do not have any important positions in the House from which they can be demoted,” dagdag ni Lagman.

Nagbabala naman ang isang political analyst kay Romualdez na huwag maging kumpiyansa dahil posibleng may nilulutong kasunod na plano si Arroyo.

Sa online program “Politi­Skoop,” nina Michael Fajatin at Ina Andolong, sinabi ng political analyst na si Ronald Llamas na kilala si Arroyo na political survivor at hindi isang “pushover”.

“Hindi pa ‘yan nagtatapos diyan. Marami pang susunod na kabanata. Huwag ninyo kalimutan na itong si ex-President Arroyo ay survivor. Anak ito ng isang dating presidente at ito ‘yong pinakamabang nag-presidente – nine years since Ferdinand Marcos at naging Speaker pa,” paliwanag ni Llamas.

“Ibig sabihin hindi ito pushover. Ibig sabihin hindi ito naive na politiko. Ito ay isang survivor na matagal na nasa gitna ng labanan kaya kwan pa ‘yan, hindi pa ‘yan ang kanyang pagtatapos,” babala pa niya. (Eralyn Prado)

