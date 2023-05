Romualdez ‘dinaga’, kinasa loyalty check

Upang makasiguro ng suporta sa mayorya ng Kamara de Representantes, nagsagawa ng loyalty check si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa kanyang mga kaalyado matapos ang bigong plano ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na mapatalsik ito sa puwesto.

Ito ang dahilan kung bakit nag-isyu ng statement of support noong Biyernes ang Lakas-CMD, PDP-Laban, National Unity Party (NUP), Nacionalista Party (NP) at Party-list Coalition matapos mapaulat na nagre-recruit si Arroyo sa umano’y binabalak na kudeta sa Kamara.

Bagama’t marami ang nagsasabi na loyalty check ang ginawa ni Romualdez, sinabi ni Ako Bicol Rep. Raul Angelo Bongalon na nagbigay lamang sila ng statement of support upang tiyakin na kasangga ng iba’t ibang partido si Romualdez.

“It’s not about loyalty check but statement of support. Kami po at ang iba naming kasamahan sa iba’t ibang partido ay nagpakita po talaga ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez. We remain to be supportive of his legislative agenda kaya po kami bilang coalition sa party-list ay nagbigay na ng aming suporta,” ani Bo¬ngalan sa DZBB interview nitong Linggo.

Kinumpirma naman ni Romualdez na nagkaroon ng destabilisasyon sa liderato ng Kamara pero maagap itong natuldukan.

“The House of the People is in order,” diin ng Speaker kasabay ng panawagan sa mga miyembro ng Kamara na trabahuin na ang mga priority measures ng administrasyong Marcos.

“There is still much work to do, so occasional moves to destabilize the House should be nipped in the bud,” dugtong pa niya.

“The House chooses to focus on addressing low power supply, high electricity rates, telco issues, and unstable commodity prices, instead of political destabilization,” paliwanag pa nito.