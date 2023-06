PBBM didikitan bansang ‘di malupit sa mga OFW

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa lahat ng overseas Filipino workers (OFWs) na isusulong ng kanyang administrasyon ang pagbibigay ng sapat na proteksiyon sa bansang kanilang pinagtatrabahuan bilang pagtanaw ng utang na loob sa ambag nila sa ating ekonomiya.

“Your contributions have enriched the lives of countless individuals and societies to your diffe­rent professions and capacities… We understand the challenges that you faced being far from your loved ones, adjusting to new cultures and overco­ming barrier,” wika ni Marcos sa isang video message kaugnay ng selebrasyon ng Migrant Workers Day nitong Miyerkoles.

“That’s why this administration will continue to foster stronger ties with countries that host our migrant workers, ensuring safety, welfare and wellbeing,” dugtong ng Pangulo.

Ginawa ni Marcos ang pahayag sa gitna ng pagmamatigas ng kanyang administrasyon na magbigay ng apology sa Kuwait dahil sa paglabag umano ng Pilipinas sa labor agreement. (Aileen Taliping)

