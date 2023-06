Teodoro, Herbosa nanumpa kay Marcos

Nanumpa na kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Health Secretary Teddy Herbosa bilang mga bagong miyembro ng gabinete.

Ang oath taking ng dalawang bagong opisyal ay ginanap sa Malacañang nitong Martes nang umaga bago magsimula ang regular na sectoral meeting ng pangulo.

Sinamahan si Teodoro ng kanyang kabiyak na si Nikki habang si Dr. Herbosa naman ay kasama ang kanyang anak at asawa.

Sa ginanap na seremonya, sinabi ni Pangulong Marcos na tiwala siya sa kakayahan ng dalawang opisyal at hiniling kina Teodoro at Herbosa na makiisa sa mga layunin ng administrasyon upang masiguro ang kalusugan at seguridad ng bawat Pilipino.

Hindi na bago sa mga appointees ang kanilang tungkulin dahil si Teo­doro ay dating naging kalihim ng DND sa ilalim ng Arroyo administration habang si Herbosa naman ay naging undersecretary ng DOH mula 2010 hanggang 2015 at naging special adviser ng National Task Force Against COVID-19 at Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. (Aileen Taliping)

