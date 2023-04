Saludo ang Palasyo! Pangulong Bongbong Marcos kinilala mga kampeon sa sports

PINARANGALAN ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. sa Malacañang ang mga natatanging Pilipino na nagkampeon at nagtagumpay sa sports at sining.

Mainit na tinanggap ng pangulo nitong Huwebes sa Palasyo ang mga Filipino champ na nag-courtesy call sa kanya.

Sinabi ni Bongbong na tunay na maipagmamalaki ang mga Pilipino dahil muling ipinakita sa buong mundo ang natatanging galing ng nga ito.

“You have put once again on the map of the Philippines and the people will remember us once more as this grand culture with such great capacity, with such great potential that you are now showing to thw rest of the world,” anang langulo.

Kabilang sa mga pinarangalan ng pangulo sina boxing champion Melvin Jerusalem, Charly Suarez at Marlon Tapales, at ang Makati Football Club na kampeon sa Junior Soccer School and League sa Singapore nitong Abril.

Kasama ring nag-courtesy call kay Pangulong Marcos, Jr. ang Philippine Ice Hockey Team na winner sa International Ice Hockey Federation World Championship Division na ginanap sa Mongolia. (Aileen Taliping)