Lagay ng Mt. Arayat, binabantayan

Umakyat sa Mt. Arayat ang mga miyembro ng Mt. Arayat Community Safety Task Force na pinamumunuan ni Governor Dennis ‘Delta’ Pineda upang tingnan ang lagay ng nasabing bundok.

Ginawa sa site visit ang pagtingin sa kalagayan ng bundok at upang kamustahin na rin ang mga taong nakatira malapit sa lugar matapos itong magtala ng pagguho.

Sa pagtutulungan nina Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) head Angelina Blanco at Arayat Vice Mayor Emmanuel Alejandrino, hinati ang mga miyembro sa iba’t ibang gawain kabilang ang pagsasagawa ng house tagging, aerial survey at mamamahagi ng mga GO Bags.

Matatandaang nagkaroon ng bitak sa Mt. Arayat, ang ganitong bitak ay maaaring maging sanhi ng ilang pagguho ng lupa. (Carl Santiago)