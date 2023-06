Villanueva manhid sa karapatan ng LGBTQ – Hontiveros

Tahasang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na manhid lang ang nagsasabing hindi urgent ang pagpasa ng panukalang magpapataw ng parusa sa diskriminasyon base sa kanilang sexual orientation, gender identity and expression (SOGIE).

Sinabi ito ni Hontiveros matapos banggitiin ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva na wala siyang nakikitang “urgency” para mapagtibay agad ang SOGIE bill dahil naman ito kasama sa mga sertipikado ng Malacañang at ng Legislative Executive Development Advisory Council (LEDAC).

“It is sheer numbness to say that the SOGIE Equality Bill is not urgent. Bigyan natin ng hustisya ang ating mga kababayang hindi malayang nakakapamuhay dahil lang sa kasarian nila,” diin ng senadora.

“Paulit-ulit sa balita ang mga mag-aaral na nabu-bully dahil sa kanilang SOGIE, mga napagkakaitan ng serbisyong medikal, at hindi nakakakuha ng ganap na benepisyo sa trabaho dahil sa diskriminasyon,” dagdag pa niya.

Mas inuna pa raw ng Senado ang pagpapatibay ng Maharlika Investment Fund bill na hindi malinaw kung mapapakinabangan ng taumbayan.

“The bill has been languishing in Congress for over two decades. Dalawang dekada na walang proteksyon ang ating mga kababayang miyembro ng LGBTQ+ community. Let us not forget that they are our fellow human beings and citizens, too,” saad pa niya. (Dindo Matining)

