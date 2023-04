Elijah, Romnick raratsada sa LGBTQ+ filmfest

Ang bongga lang ng pelikulang ‘About Us But Not About Us’ nina Elijah Canlas at Romnick Sarmienta dahil kumikita raw ito sa first Metro Manila Film Festival.

Ang tsika, second place raw silang noong Saturday na start ng nasabing filmfest, pero hindi naman daw official ‘yon kaya ayaw magbigay ng reaction ng producer na si Perci Intalan.

Pero ang maganda, mukhang raratsada ang pelikula nina Elijah at Romnick sa iba’t ibang LGBTQ+ filmfest abroad, huh!

Nag-announce na nga ang The IdeaFirst Company na may North American premiere na sila sa June dahil ipapalabas ang ‘About Us But Not About Us’ sa world’s largest and longest-running LGBTQ+ film festival na Frameline47: The San Francisco International LGBTQ+ Film Festival.

Malamang daw na makapunta sa nasabing filmfest sina Elijah at Romnick.

So bongga! (Jun Lalin)