BBM may hirit sa mga negosyanteng Fil-Chinese

Hiniling ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mas maigting na partnership ng gobyerno sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. (FFCCCII) para sa pagsulong at pag-unlad ng bansa.

Pinangunahan ng pangulo nitong Miyerkoles nang umaga ang oath ta­king ng mga bagong opisyal ng FFCCCII sa Malacañang kung saan hiniling nito sa mga negosyante ang suporta at kooperasyon para sa pagsulong ng bansa.

“Now more than ever, we call on our reliable partnership with the Fede­ration as we strive to revitalize and transform our economy in this critical period of history,” anang Pangulo.

Tiniyak ng pangulo sa pederasyon ang suporta ng gobyerno sa kanilang mga adhikain para sa mas matibay na relasyon at partnership at patuloy na makikinig sa kanilang mga pananaw patungkol sa mas mahusay na pagnenegosyo sa Pilipinas. (Aileen Taliping)

