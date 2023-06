PBBM pinababa presyo ng bilihin

Habang patuloy na bumagal ang inflation ng bansa sa ika-apat na magkakasunod na buwan noong Mayo 2023, tiniyak ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa publiko na may nakalagay na coordinated at pro-active monitoring system para panatilihing nasa target ang presyo ng pagkain at enerhiya.

Sa ulat ng Philippine Statistics Authority (PSA), ang inflation ay lalong bumaba sa 6.1 percent noong Mayo 2023 mula sa 6.6 percent noong Abril 2023. Ito ang pinakamababang year-on-year inflation rate mula noong Hulyo 2022 na nagdadala ng year-to-date ang average na inflation sa 7.5 percent.

Ang patuloy na paghina ng inflation ay dahil sa mas mabagal na inflation ng pagkain at transportasyon. Bumaba ang inflation ng karne dahil bumaba ang inflation rate para sa manok mula 7.7 porsiyento hanggang 5.9 porsiyento at ang inflation rate para sa karne ng baka ay bumaba mula 6.1 porsiyento hanggang 5.3 porsiyento.

Samantala, patuloy na nakararanas ng deflation ang baboy, na may rate na -1.0% kumpara sa -0.3%, dahil sa pagtaas ng import arrivals na sinamahan pa ng napapanahong pagbabawas ng mga frozen na stock ng baboy.

“Kami ay kumpiyansa na makakamit namin ang inflation target ng gobyerno ngayong taon habang kami ay nakikipagtulungan sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno sa pagsubaybay sa mga pangunahing dahilan ng inflation,” pahayag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan.

Bukod dito, bumaba ang inflation sa presyo ng isda at itlog dahil sa pagtaas ng lokal na produksyon. Ang pagbaba sa mga internasyonal na presyo ng trigo at pagawaan ng gatas ay nag-ambag din sa mas mabagal na inflation, lalo na para sa tinapay, gatas, at mga produkto ng pagawaan ng gatas.

Noong Mayo 26, 2023, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang Executive Order No. 28, na lumikha ng Inter-Agency Committee on Inflation and Market Outlook (IAC-IMO).

Nilalayon ng komiteng ito na pahusayin ang koordinasyon ng pamahalaan sa pamamahala ng inflation at pagaanin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Idinagdag pa ng NEDA chief na ang komite ay nagbabantay hindi lamang sa mga kasalukuyang uso at datos sa lokal at internasyonal na mga presyo kundi pati na rin ang antas ng domestic production, import arrivals, climate outlook, at iba pang nauugnay na impormasyon sa supply at demand para sa mga pangunahing bilihin.

“Habang ang mga panganib sa inflation outlook ay nakasandal sa pagtaas dahil sa mga potensyal na pagtaas sa mga pamasahe sa transportasyon, pagsasaayos ng sahod, mas mataas na singil sa kuryente, at mga lokal na presyo ng mga pangunahing pagkain na nagreresulta mula sa epekto ng El Niño, ang gobyerno ay nagsusumikap na ipatupad ang kinakailangang mga interbensiyon habang nilalayon naming panatilihing mababa at matatag ang mga presyo para sa mga Pilipinong mamimili,” ani Balisacan.

Para sa mga panandaliang hakbang, sinabi ng administrasyong Marcos na kailangang punan ang mga kakula­ngan sa lokal na suplay sa pamamagitan ng napapanahong pag-aangkat, tiyakin ang sapat na buffer ng bigas sa panahon ng El Niño at palakasin ang biosecurity.

