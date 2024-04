Kahit busy sa isang ongoing musical ay dumalo pa rin sa presscon ng kanyang upcoming movie na ‘Bantay-Bahay’ si Pepe Herrera.

Naging masaya ang chikahan ng entertainment press sa kanya.

Bida nga siya sa comedy horror film na ‘Bantay-Bahay’ na ipapalabas sa mga sinehan sa May 1 pero rebelasyon niya na hindi niya bet bumida sa mga horror films dahil ayaw niya maapektuhan ang kanyang health.

Kaya raw niya tinanggap at ginawa dahil may halo kasi ngang comedy ang pelikula at hindi lang puro horror.

Isa pa niyang rebelasyon ay ang gusto niyang gampanan sa ang OPM rock icon na si Pepe Smith na idol niya raw sa isang pelikula.

“Matagal ko na rin kasing gustong gumawa ng biopic na tribute sa isang icon,” sey niya.

In all fairness keri naman niya maging ‘Pepe Smith’ dahil magkahawig sila at nakakanta rin siya.

Samantala, kasama ni Pepe sa pelikulang ‘Bantay-Bahay’ sina Casie Banks, Johannes Rissler, Melizza Jimenez, Karl Gabriel, at Rolando Inocencio at mula sa direksyon ni Direk Joey Reyes.