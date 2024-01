Handang itaya ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang kanyang posisyong bilang pinuno ng Senado sakaling may magsingit ng political provision sa itinutulak nilang pag-amiyenda sa economic provision ng 1987 Constitution.

Ginawa ni Zubiri ang pahayag upang maibsan ang pangamba ng ilang mambabatas at ng publiko na posibleng magtangka na magsingit ng political provision kapag pinag-usapan na ang Charter change (Cha-cha).

“Almost all the Senators I had spoken to and met with only agree to economic amendments and that’s why the public need not fear our push for simple but meaningful amendments to the Charter,” pahayag ni Zubiri sa isang statement.

“I shall risk my leadership on that. No other motives whatsoever,” dagdag pa niya.

Nauna nang sinabi ni Zubiri na inatasan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos na manguna sa pagsulong ng pag-amiyenda ng economic provision ng Saligang Batas.

Naghain si Zubiri Resolution of Both Houses No. 6 para rebisahin ang Articles 12, 15 at 16 ng 1987 Constitution, na ginawa niya kasama sina Senate President Pro Tempore Loren Legarda at Angara.

(Dindo Matining)