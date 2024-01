Iginiit ni House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Zaldy Co na legal ang pagkakaroon ng unprogrammed appropriations na nagsisilbing wish list ng mga proyekto na maaaring pondohan kung magkakaroon ng sobrang pera ang gobyerno.

“Hindi ‘yan obligasyon o kontrata. Hindi siya part ng NEP (national expenditure program), hindi siya part ng programmed funds. It is only a wish list na pag nagkaroon ng extra funds binibigyan natin ang ating pamahalaan para mas makatulong sa ating mga kababayan at tumaas ang economic growth natin,” sabi ni Co tungkol sa P450 bilyong nadagdag sa unprogrammed appropriations sa 2024 national budget.

Ipinaliwanag ni Co na magagamit lamang ang unprogrammed funds kung maglalabas ng sertipikasyon ang Department of Budget and Management at National Treasury na mayroong sobrang pera ang gobyerno.

“Hindi siya bago sa system… hindi po ‘yan illegal. Ang gamit po niyan kapag may emergency like COVID, kinulang pa nga tayo. Gumastos po tayo ng 400 billion. Nag-slash ng pondo sa NEP at may mga proyektong hindi natuloy para lang matugunan ang bagong pangangailangan,” dagdag pa ni Co.

Nauna rito, naghain si Albay Rep. Edcel Lagman ng petisyon sa Korte Suprema upang kuwestyunin ang constitutionality ng pagtataas ng unprogrammed appropriations.

Iginiit ni Co na matagal ng kongresista si Lagman at hindi nito inaangalan noon ang unprogrammed funds na patunay na lehitimo itong bahagi ng isinusumiteng National Expenditure Program.

“Matagal nang meron nito nandito na yan kahit naging Chairman pa si Lagman sa Appropriations nung 2007 meron na yan even before him. Matagal na yang meron. Last 15 years sa bicameral conference committee… even last year — meron akong documents na pumirma siya kaya legal po yan ‘di illegal,” dagdag pa nito.

(Billy Begas)