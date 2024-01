Inamin ng Palm Concepcion Power Corp. (PCPC) sa senado na ang planta nila ang isa dahilan kung bakit tumagal ang brownout sa Panay Island.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senador Raffy Tulfo, inamin ni Albino Kintanar, PCPC Operations Group vice president na kanila ang plantang 135-MW power plant ang nag-trip na dahilan upang mawalan ng suplay ng kuryente ang buong Panay Island.

“Noong nag-trip ang PCPC, nawalan na ng supply sa Panay,” ani ni Kintanar, kasunod ang pag-amin na ang National Grid Corporation of the Phil-ippines (NGCP) ay pinagkalooban ang PCPC ng blackstart power sa loob ng 30 minuto.

At ng kumprontahin ni Senador Francis “Chiz” Escudero kung bakit nabigo ang mga ito na maibalik ang kuryente sa loob ng dalawang oras, sinabi ni Kintanar na ang isang geothermal power plant ay kinakailangan na umabot muna ng apat hanggang anim na oras bago ito magbukas ngunit nagkaroon ng sunod-sunod na triping na lubhang nakaapekto sa unit lalo na sa kanyang turning gear.

“Why did it take longer than usual for PCPC to synchronize to the Panay sub-grid? The assumption is a typical plant when it trips can be synchronized within 2-4 hours. It took 4 days,” ani Escudero.

“Unfortunately, ‘yong tagal ng balik sa amin, nagloko na ang turning gear namin. Dumikit ang rotating part sa stationary part,” paliwanag ni Kintanar dagdag pa rito aniya ang pag-abot ng dalawa hanggang tatlong araw bago mag-cool down.

Ngunit sa parte ng Panay Energy Development Corporation (PEDC) ay nagawa nitong maibalik ang suplay isang oras matapos ang brownout.

Aminado rin ang PCPC na nabigo rin silang ikunsidera ang naturang kaganapan noong isagawa noong Marso 2023 ang simulations at kanilang pagka-delay sa periodic maintenance system (PMS) na nakatakda nitong Agosto dahilan sa prob-lema ng delivery ng spare parts.

Dahil dito naalarma si Escudero sa limitadong visitational power ng NGCP sa mga planta upang muling maiwasan na mangyari pa sa mga susunod na panahon ang naturang insidente.

Sa ilalim kasi ng Grid Code, maari lamang makabisita ang NGCP sa tuwing magkakaroon ng commissioning ng bagong power plant upang mati-yak ang consistency ng protection settings. At ang isa pang pagkakataon na maaring maka-pagsagawa ng inspeksyon ang NGCP ay kung nag-a-apply ang planta ng ancillary service.

“After that, under the Code, we will already rely on what the power plant tells us,” ani ng NGCP kay Escudero matapos nitong manawagan sa Energy Regulatory Commission (ERC) at sa Department of Energy (DOE) na busisisin ang Grid Code upang ito ay mas higit na mapakinabangan sa kasa-lukuyan.

“I hope DOE will look into this with the view of giving them more teeth, mas maraming kamao to fight for the people in case they are at a disadvantage,” dagdag ini Escudero.

Napansin naman ni Tulfo na kung nagawa lamang PCPC ang kanilang timely maintenance ay hindi sana magaganap ang brownout.

Ang PCPC na pag-aari ng negosyanteng si Walter Brown na kompanyang dahilan ng brownout noong Abril 27 noong nakaraang taon sa Panay Island. Ibinunyag din ng NGCP na bago naganap ang naturang insidente ng Abril 27 ay pinalitan ng PCPC ang kanilang protection setting na kung saan hindi akma sa transmission system.