Inutos ng Office of the Ombudsman ang pagsibak kay Commission on Higher Education (CHED) Commissioner Jo Mark Libre dahil umano sa ne-potismo at grave misconduct.

Nag-ugat ang dismissal sa reklamo ng pagtalaga umano ni Libre sa kanyang kamag-anak na magsilbi sa ilalim ng kanyang superbisyon.

Kasabay ng dismissal sa trabaho, kinansela rin ang eligibility at binawi ang retirement benefits ni Libre maliban sa ac-crued leave credits. Pinatawan din ito ng perpetual disqualification sa government service.

Si Libre ay tinalaga ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte bilang CHED commissioner noong February 9, 2022.

Bago ito naluklok na CHED commissioner, noong 2019 ay hinatulan ito ng Civil Service Commission Davao Region (CSC 11) na guilty sa grave misconduct, serious dishonesty, fabrication of official documents at conduct prejudicial to the best interest of service.

Pinatawan din ng parusa ng CSC si Libre, kabilang dito ang pagsibak sa trabaho, kanselasyon ng eligibility, perpetual disqualification from holding public office at pagbabawal na makakuha ng alinmang Civil Service Examinations.

Ang 24 state universities and colleges na nasa ilalim ni Libre ay inilipat ni CHED Chairman Popoy de Vera sa iba pang miyembro ng commission.