Malaki ang naitulong ng Star Cinema para pilahan ng mga manonood ang pelikulang “Rewind” nina Kapuso Dingdong Dantes at Marian Rivera.

Ito ang nagkakaisang pahayag ng mga netizen matapos ang ginawang pagpapasalamat ng celebrity couple sa success na pelikula kahit walang nakuhang award sa 49th Metro Manila Film Festival Gabi ng Parangal.

“Yan ang deserve nilang crowd. Iba ka talaga ABS-CBN/STAR CINEMA” komento ng isang netizen.

“The design is very Star Cinema. Naalala ko mmff entry ng SC last year with VG dinumog din ng mga tao,” hirit naman ng isa pa.

“DongYan’s undeniable star power and mass appeal + @StarCinema’s massive machinery and solid box office reputation = #Rewind.” saad naman ng isang netizen.

“Star cinema delivered, outstanding pr campaign as always. congrats to all, esp to dongyan my loves,” dagdag naman ng isang netizen.

May isa naman ang nagkomento na kung ang GMA Network daw ang nag-promote ng pelikula, baka hindi maging box office ang “Rewind” nina Dingdong at Marian.

“GMA Films/Pictures could never do such things to them. Satru lang,” ayon sa isang vino.

Sa isang viral video, makikitang puno ng mga tao ang basement ng isang mall at nakapaligid din ang mga tao sa 2nd floor habang nagbibigay ng mensahe ng pasasalamat sina Dingdong at Marian sa mga nanood ng kanilang pelikula.

Si Dingdong at Marian ay parehong talent ng GMA Network.