Karera Tips Ni Jp Gonzales

June 09 2023 – Friday Metro Manila Turf Club Tanauan City Batangas

R01 – 9 DreamsOfTheWorld, 7 The Alpha Male, 6 One Oh One, 4 Mucho Talker

R02 – 5 Blue Mist, 1 Chrome Soft/Snow White, 8 Can You Giub, 2 Yakapin Mo Ako

R03 – 10 Yabadabadur, 8 Rain Rain Go Away, 3 Right Answer, 9 Raga Muffin

R04 – 7 Quick Buck, 1 Apollo, 5 Chase The Gold, 4 Avenue Shopper

R05 – 3 Boni Avenue, 2 This Time, 8 Oh Rootie, 5 Diez Catorce

R06 – 2 Tokyo Tokyo Rumba, 8 Gold N Silver, 3 Gaelic Flavor, 4 Golden Eight

R07 – 5 May Ten, 1 Princess Isabelle, 6 Happy Maggie, 9 Blue Thunder

R08 – 5 Caraga Wonder, 13 Doktora, 3 My Dad Bogart, 12 Mellifluous

Solo Pick: Yabadabadur

Longshot: Tokyo Tokyo Rumba