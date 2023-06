KD noon pa nililigawan si Alexa

Maraming kinilig sa latest episode ng ‘Magandang Buhay’ kung saan guests sina Alexa Ilacad at KD Estrada.

Binalikan ng mga host na sina Momshie Jolina Magdangal, Melai Cantiveros, at Regine Velasquez-Alcasid ang Japan trip ng KDLex (tawag sa love team nina KD at Alexa), dito inamin ni Alexa na siya mismo ang nagpaalam sa magulang ni KD para makasama ito sa Japan.

Super happy daw si Alexa dahil finally napanood na niya ang concert ng paborito niyang banda na My Chemical Romance at nakasama pa niya si KD sa panonood nito.

Si KD naman ay mas nakilala niya raw si Alexa nang magsama silang mag-travel sa Japan. Nadiskubre raw niya na mas inuuna ni Alexa ang mga mahal nito sa buhay kaysa sa sarili, na kahanga-hanga nga raw.

“First night pa lang, ang dami na niya binili for her loved ones. Inuuna niya talaga ang loved ones niya over herself and that’s something very admirable of Alexa,” kuwento ni KD.

Dahil ibang level na nga ang samahan nina Alexa at KD, tinanong ni Momshie Melai kung may panliligaw na bang naganap sa kanila.

“Actually past tense na ‘yung naganap. Nagaganap, so present tense,” pag-amin ni Alexa. “So parang nanliligaw? tanong ni Momshie Jolina.

“I’m assuming, no?” nakangiting pagtanong ni Alexa kay KD.

“Oo,” mabilisang pag-amin ni KD tungkol sa kanyang panliligaw kay Alexa.

Pagdating sa panliligaw, mix of modern at traditional ang gusto ni Alexa.

“A perfect balance in between, may mix of modern and traditional. Ako sabi ko talaga sa kanya, gusto ko ‘yung pupunta ka sa bahay. Hindi lang ako liligawan mo, pati si Mommy, family ko,” sey ni Alexa.

Natutuwa rin si Alexa sa pagiging gentleman at marespeto ni KD.

“Saka nakakatuwa po siya actually kasi minsan ’pag lumalabas kami, let’s say after work and kakain kami after, pag-uwi namin aakyat siya sa house, mag-hello siya kay Mommy, tapos lagi niyang sasabihin, ‘Tita, thank you po for letting me take out your daughter,’. Ganoon po,” kuwento pa ni Alexa.

Ang ikinaganda sa KDLex ay hindi sila nagmamadali na magkaroon ng relasyon at ini-enjoy lang nila muna ang getting to know each other or ligawan stage na ito.

Bonggels!

