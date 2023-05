KD nag-init sa mga sexy photo ni Alexa

Hindi pinalakpas ni Alexa Ilacad na hindi makapag-post ng sexy photos ngayong summer.

Ibinahagi ni Alexa sa kanyang Instagram account ang sexy photos niya na nag-e-enjoy sa pool area ng isang hotel sa Alabang.

“Sunny side up! (with sun and umbrella on ground emojis). Enjoying some pool time,” sey ni Alexa sa kanyang caption.

Pinuri ng netizens ang photos na ito ni Alexa. Wala raw ka-effort-effort ang pagiging fresh at hot ni Alexa ayon sa ilang komento ng netizens.

Alexa is on fire base sa 3 on fire emojis na comment ni Chie Filomeno.

Pero siyempre ang pinakapanalong comment ay mula sa ka-love team ni Alexa na si KD Estrada.

“Hot girl summer (with on fire emoji),” ang komento ni KD.

Anyway, mapapanood sina Alexa at KD for the first time sa isang teleserye, ang ‘Pira-Pirasong Paraiso’ ng ABS-CBN at TV5.

Bonggels!

(Byx Almacen)