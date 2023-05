Alexa inspirasyon ni KD sa ‘Love Led Us Here’

Si Alexa Ilacad ang inspirasyon ni KD Estrada sa bagong single niya na ‘Love Led Us Here?’

Nagbigay ng patikim ang ABS-CBN Star Pop sa bagong project ni KD na inilabas nitong Friday.

“Hayyyy talaga naman KD, your voice is leading us to love,” tweet ng Star Pop.

Hindi naman mapakali sa kilig ang mga KDLex fan sa bagong kanta ng actor-singer.

“Sobrang manly ng boses! Nakakainlab na tunay!” ani @alexa_fanatic.

“Ang haba na talaga ng hair ni Mareng Alexa! Pang ilang kanta na ba ‘to?” sey ni @sweet_hearts92.

“Can’t wait to listen to this another masterpiece from you which for sure was written full of love again,” saad ni @kdlexonlyy.

Ratsada rin sa proyekto ang KDLex dahil bukod sa musical play na ‘Walang Aray’, sabak din sila agad sa taping ng bagong serye na ‘Pira-pirasong Paraiso’ na collaboration ng ABS-CBN at TV5. (Dondon Sermino)