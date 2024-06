Donny Pangilinan ‘di umubra kay Papa P

Nakakatuwa na sunod-sunod ang mga pelikulang Pinoy na pinapalabas sa streaming platform na Netflix.

Patok na patok pa rin kasi ang mga Pinoy movie sa mga subscriber ng Netflix kaya sa tuwing may bagong Pinoy film na lalabas sa nasabing streaming platform ay nagiging number one ito or pasok agad sa Top 10 movies.

Pati ang mga pelikula na kasali sa Metro Manila Film Festival 2023 ay tinangkilik din sa Netflix gaya na lamang ng ‘Rewind’ na unang naging available sa streaming noong March.

Hindi nga lang sa takilya naging patok ang pelikula ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera, pati na rin sa mga hindi nakapanood nito sa mga sinehan dahil napanood nila ito sa Netflix.

Sumunod naman ang mga pelikulang ‘Becky and Badette’ nina Pokwang at Eugene Domimgo, ‘GomBurZa’, at ‘Kampon’ nina Derek Ramsay at Beauty Gonzalez na parehong pinalabas sa Netflix noong Abril.

Ngayong buwan naman pinalabas sa streaming app ang ‘Family of Two’ ni Sharon Cuneta, at ang remake ng ‘Pedro Penduko’ ni Matteo Guidicelli. At ang latest nga ay ang pelikulang ‘Mallari’ kung saan tatlong characters ang ginampanan ni Piolo Pascual.

Nitong June 23 ay nag-debut sa Netflix ang nasabing horror film pero hanggang ngayong araw ay hindi ito natitinag sa No. 1 ng Top 10 movies ng Netflix Philippines.

Maski ang e-sports movie ni Donny Pangilinan na ‘GG (Good Game)’ na naging available sa Netflix noong June 26 ay hindi nagawang maagaw ang No. 1 spot sa ‘Mallari’.

Patok pa rin naman ang movie ni Donny na pumasok agad sa No. 3 sa Top 10 Movies ng Netflix Philippines at may chance pa itong lumakas at tumaas sa ranking.

Hindi rin maidi-deny na mahilig talagang manood ng mga horror films ng mga Pinoy kaya maski noong MMFF 2022 ay nag-number one ang ‘Deleter’ ni Nadine Lustre at last year nga ay number two itong ‘Mallari’.

Bago nga rin pala sa mga Pinoy ang isang e-sports movie kahit na marami ang e-sports player na siya ngang tema ng ‘GG (Good Game)’.

This year ay may isa na namang e-sports movie ang ipapalabas sa mga sinehan, ang ‘Friendly Fire’, na pagbibidahan nina Coleen Garcia at Loisa Andalio na mula sa direksyon ni Mikhail Red.

