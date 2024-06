3 araw na concert sold out: BINI hinabol ng 6K katao

Ang bongga lang talaga, at pa-intense nang pa-intense ang BINI fever matapos makipagkarera ang mahigit 6,000 fans sa ginanap na ‘BINI Run’ sa Manila.

Pinangunahan ng BINI members na sina Gwen, Colet, Stacey, Aiah, Jhoanna, Mikha, Maloi, Sheena ang unang parte ng takbuhan sa kahabaan ng Roxas Boulevard.

Pagkatapos ay sumakay sila sa isang bonggang float na mala-MMFF parade para batiin ang fans na tumatakbo.

“We had to ride the truck so all the Blooms, especially those running at the back, will see us,” sey ni BINI Sheena sa ABS-CBN News.

Dagdag naman ni BINI Stacey, “It was heartwarming to see them from the truck, they were all in uniform so it was apparent there were a lot.”

Natuwa nga ang BINI sa naging maayos at matagumpay na event at hanggang ngayon ay hindi sila makapaniwala sa suporta ng kanilang lumalaking fan base na Blooms.

“We still can’t believe it that our fans continue to grow. We don’t see familiar faces, there are new faces. It feels so good to feel their love. I hope our family becomes stronger,” chika ni BINI Maloi.

Non-stop na ang events ng BINI dahil ngayon ay puspusan na ang paghahanda nila para sa kanilang three-day sold out concert na ‘BINIverse’ na gaganapin ngayong June 28, 29, 30.

May good news pa sila para sa mga team bahay dahil mapapanood online ang day 3 livestream ng kanilang concert sa pamamagitan ng iWantTFC.

Makakabili na ng tickets sa iWantTFC website o mobile app, pati na rin sa iWantTFC Tickets website.

Bongga! (Dondon Sermino)