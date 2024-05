Pepe Herrera mistulang Superstar na pinagkaguluhan

Naniniwala na ako na made na made na talaga si Pepe Herrera matapos kong masaksihan nitong Sabado ng gabi kung paano siya pagkaguluhan ng mga tao sa Newport Performing Arts Theater in Newport World Resorts.

Ang bongga-bongga naman kasi ng performance ni Pepe bilang Mr.Suave sa ‘Buruguduystunstugudunstuy: Ang Parokya ni Edgar Musical’.

Super applauded at hiyawan ang mga tao sa NPAT kapag si Pepe ang nasa stage. Effortless ang pagpapatawa at pagpapakilig niya, pero havey na havey sa live viewers.

Shookt ang theater-goers na katabi ko, gandang-ganda sila sa boses ng actor-comedian. Parang si Pepe nga ang naging ice-breaker sa mga eksena ng mga bida ng nasabing musical play. Magaling din kasi siyang umarte.

Yes, live nilang kinakanta ang songs ng banda ni Chito Miranda. Actually, supporting lang ang role ni Pepe pero agaw-eksena siya sa original OPM musical play na base sa mga kanta ng bandang Parokya ni Edgar.

Kaya naman matapos ang show nila nitong Sabado ay inabangan siya ng fans sa paglabas ng teatro.

Para nga siyang Superstar na pinagkaguluhan, ha!

Anyway, kung nagustuhan ninyo ang ‘Ang Huling El Bimbo’ musical na base sa mga hit songs ng Eraserheads, for sure ay magugustuhan din ninyo ang ‘Buruguduystunstugudunstuy: Ang Parokya ni Edgar Musical’.

Please support OPM musical plays!

‘Yun na!