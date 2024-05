Mga faney umalma, nabitin: Laplapang KimPau hinadlangan ni Pepe Herrera

Naku, bitin na bitin ang kilig ng fans nina Kim Chiu at Paulo Avelino sa kanilang supposed kissing scene sa ‘What’s Wrong with Secretary Kim’.

Paano ba naman, naudlot ni Pepe Herrera ang kanilang halikan!

Grabe, puno ng sweetness ang eksena nila na kumakain together, hanggang sa dinampi ni Paulo ang kanyang kamay sa labi ni Kim dahil may dumi sa kanyang lips.

Mas tumodo ang kilig nang magkatitigan sila at unti-unting nagkalapit para maghalikan.

Kaso ayun nga, dumating ang karakter ni Pepe na si Philip at biglang napatigil sina BMC (Paulo) at Sec. Kim!

Biglang hirit si Pepe na hindi naman kasi sinabi sa kanya ang tila bebe time ng dalawa.

Ayan tuloy, nabitin nang bongga ang fans!

“Konti na lang lods naman, bitin yun,” comment ng isang manonood.

“Si Sir Philip talaga oh! Panira ka talaga hahaha naudlot naman,” dagdag ng isa pang fan.

Pero in fairness ah, gayang-gaya nina Paulo at Kim ang eksenang ito na ginawa rin nina Park Seo-joon at Park Min-young sa Korean original.

May isang netizen sa X na ipinost side-by-side ang video at talagang kuhang-kuha ng KimPau ang mismong eksena rin sa Korean version.

In fairness sa ABS-CBN at sa Viu, talagang nabigyan ng justice ang Pinoy adaptation!

Anyway, patuloy na mapapanood ang ‘What’s Wrong with Secretary Kim’ on-demand sa Viu, with new episodes mula Lunes hanggang Miyerkoles.