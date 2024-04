Pepe Herrera lapitin ng duwende, multo

Lapitin ng mga elemento si Pepe Herrera. Katunayan, bata pa lang siya ay nakakakita na raw siya ng kung ano-ano.

Kuwento ni Pepe, limang taon pa lang siya ay nakakita na siya ng maliit na elemento, o parang duwende. May mga pagkakataon din na parang mga multo naman ang nakikita niya.

“Hapon pa `yon, at may nagpakita nga sa akin na parang bata, pero maliit na creature nga. Sa ancestral house kasi namin, may maliit na grotto ni Mama Mary, at may nakita nga akong ganun.

“Akala ko may sakit lang ako. Pero, hanggang sa pagtanda namin, naranasan namin ‘yon, na kahit ang mga kapatid ko, nakakarinig sila ng kung ano-ano sa bahay na `yon.

“Halos lahat ng member ng family, may ganun, na nakakaranas sila ng ganun,” kuwento ni Pepe.

Sa shooting daw ng ‘Bantay Bahay’, bagamat wala naman siyang nakitang elemento, may kakaibang bigat daw siyang nararamdaman kapag nagpupunta siya sa basement ng naturang bahay.

Sa Quezon Province nga sila nag-shooting, at super luma nga raw ang bahay, na inabutan pa ng World War II. Na ang swimming pool nga raw sa bahay na `yon ay tinamaan pa ng bomba, ha!

“Surprisingly wala akong naramdaman. Although may bigat akong nararamdaman sa basement. Kuwento noong may-ari, noong panahon ng Hapon, tumira raw ang ibang Japanese soldiers sa bahay na `yon, na tinago nila ang ibang miyembro ng pamilya sa basement, especially ang mga babae.

“Pero kinukuwento ng mga caretaker sa akin, gabi-gabi raw talaga may nararamdaman sila sa bahay na `yon,” kuwento ni Pepe.

Pero ang mas nakakaloka rin, kahit ang mga anak daw niya ngayon, may ganun na rin, na nakikita na lang niya, na parang nakikipag-usap sa kung ano, o tumatawa kaya.

“I’d like to think na mga guardian angel nila `yon. Tinatanong ko sila kung mabait ba, o hindi ba nakakatakot ang mga kausap nila. Sabi ng isang daughter ko, mabait naman daw, always pleasant daw,” chika ni Pepe.

Pero, ano ba ang ginagawa niya kapag nakakaramdam siya ng ganun, na parang nilalapitan siya ng mga element?

“Sabi kasi ng kuya ko, na mentor ko rin, kapag may nagpaparamdam sa’yo, usually attracted sila sa light mo, na parang gamu-gamo, attracted sila sa liwanag. This works for me every time, na magdasal talaga.

“Kapag ginagawa ko `yon, I feel like parang lumalayo sila sa akin. Nararamdaman ko `yon,” sabi pa rin ni Pepe.

Anyway, palabas na ang ‘Bantay Bahay’ na prodyus ng Regal Entertainment, at dinirek ni Joey Reyes, ngayong May 1. Nakakaaliw na nakakatakot nga ang trailer nito, na habang may mga lumalabas-labas na kung ano-ano ay matatawa ka sa akting ni Pepe.

Sabi nga niya, hindi raw niya kaya ang straight na horror, at baka makaapekto rin daw `yon sa kanyang mental health. Kaya keri na niya ang ganitong movie na habang natatakot, natatawa rin.