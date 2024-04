Walang pahinga: Pepe Herrera kinabog mga sikat na aktor

Ang daming kinakabog ni Pepe Herrera!

Imagine, talong-talo niya ang mga sikat na artista, kung paramihan ng trabaho, pelikula, serye ang pag-uusapan, ha!

Yes, hindi mo nga maiisip kung paano niya napagsasabay-sabay ang mga trabahong `yon, ha!

Anyway, sa Metro Manila Film Festival 2024 ay dalawa ang pelikula na kasali siya. Ang ‘Rewind’ nina Marian Rivera, Dingdong Dantes, na kung saan ay ang bongga-bongga ng role niya bilang si ‘Lods’, ha!

At kasali rin siya sa ‘Family of Two: A Mother and Son Story’ nina Sharon Cuneta, Alden Richards, ha! At bongga rin `yon dahil siya ang madalas kaeksena ni Alden.

At siyempre, kasali rin siya sa pelikulang ‘I’m Not Big Bird’ ni Enrique Gil, ha! At kaloka rin ang role niya roon, di ba?

At bukod pa diyan, ang pelikulang ‘My Sassy Girl’, na nagawa na niya noon with Toni Gonzaga, na pinalabas nga this year.

Oh, di ba? Sa mga movies pa lang na pinalabas na kasama siya noong 2023 at ngayoong 2024, parang quota na siya, ha!

Eh, hindi pa pala riyan natatapos ang lahat, dahil bidang-bida naman siya ngayon sa ‘Bantay Bahay’ ang horror film na may halong katatawanan, na prodyus ng Regal Entertainment.

At super bongga pa, dahil sinulat at dinirek pa ito ni Jose Javier Reyes, ha!

Ang role nga pala ni Pepe ay isang vlogger na gustong sumikat. At sa pagpasok niya sa bahay ng kanyang girlfriend, kung ano-ano na ang nangyari, at nalaman nga niya ang sikreto roon, kaya ang tanong ay makakalabas kaya siya ng buhay?

Ang bongga nga ng tagline ng ‘Bantay Bahay’ na ‘Mapapasigaw ka sa katatawa this May 1’.

At siyanga pala, kasali rin si Pepe sa serye nina Kim Chiu, Paulo Avelino, ha! At kasali rin siya sa isang musical play, ha!

Kaloka, di ba? Ang busy-busy niya. (Dondon Sermino)