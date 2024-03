Dingdong, Marian panay yakapan, tukaan

True nga ang sinabi ni Marian Rivera na hindi muna sila magsasama ng mister niyang si Dingdong Dantes sa pelikula.

After kasi ng super box-office hit na ‘Rewind’ ay nag-i-expect agad ang mga fan na masusundan `yon. Ang iba nga, nagbigay na ng idea, konsepto, kung ano ba ang dapat at maganda pa nilang gawing pelikula.

Maganda nga raw na ma-sustain ang tagumpay sa takilya ng mag-asawa, ha! Na dapat nga ay ‘strike while the iron is hot’ ang maging ganap sa kanila.

Pero, nauna na ngang inanunsiyo ni Marian na may gagawin siyang pelikula, at hindi nga kasama si Dingdong.

“Me, myself, and I!” ang sagot ni Marian sa tanong na `yon, sa presscon ng Amazing Pure Organic Barley ng IAmWorld.

At sa presscon naman ng bagong campaign ng GMA-7, ang ‘Basta’t Sama Sama… Best Time Ever’ na kung saan ay kasama nga ang mga show ni Dingdong, ang ‘Family Feud’, ‘Amazing Earth’ sinabi niya na ibang pelikula talaga ang gagawin niya, at hindi nga kasama si Marian.

“Meron din (akong gagawin), nagsimula na kami ni Ma’am Charo (Santos). Hindi `yon natuloy dati. Ngayon tuloy na tuloy na talaga,” sabi ni Dingdong.

Oh, ‘yun nga, hiwalay muna sina Marian at Dingdong sa harap ng kamera para sa big screen. Pero sa telebisyon magkasama pa rin sila.

Tuloy lang kasi ang sitcom nilang ‘Jose & Maria’s Bonggang Villa’ at siyempre sa ‘Family Feud’ ay maggi-guest ulit si Marian para sa promo naman ng ‘My Guardian Alien’.

Pero, hindi na bilang contestant, kundi bilang supporter lang ng ibang mga cast ng serye nila. Di ba nga, nasabi ni Dingdong na may trauma pa si Marian sa ‘Family Feud’ dahil hindi nga niya nasagot ang mga tanong. Kaloka!

At siyempre, pinasilip na sa press ang guesting na `yon ni Marian, at umulan na naman ng kilig sa paligid. Aba, walang ginawa ang magdyowa kundi ang magyakapan, magtukaan, ha!

Bongga! (Dondon Sermino)