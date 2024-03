Pepe Herrera binuking na parang mag-asawa sina Paulo Avelino, Kim Chiu

Kinilig ang mga faney sa rebelasyon ni Pepe Herrera na parang mag-asawa sa set sina Paulo Avelino at Kim Chiu.

Hindi pa nga nagsisimulang ipalabas ang bagong series ng KimPau love team na ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ ay nagpaulan na ng kilig sina Kim at Paulo sa naganap na grand media conference ng kanilang series nitong Sabado (March 9), sa Quantum Skyview sa Gateway 2 Mall sa Araneta City, Cubao sa Quezon City.

Nagkaroon kasi ng impromptu ‘sample’ performance ang ilan sa cast members ng serye at isa nga sa kumanta si Pepe na kilala ring theater actor.

Bago siya kumanta, pinaliwanag niya kung bakit ito ang song na napili niyang kantahin, na sabi nga niya ay feeling niya ay ito ang kanta ni Paulo para kay Kim sa real life.

“Gusto ni Pau (Paulo) ang Parokya ni Edgar. Feeling ko isa to sa mga kanta ni BMC para kay Secretary Kim… in real life.

“Sa totoo lang kinikilig talaga kami sa kanila, kay Paulo at saka kay Kim. Kasi kung lolokohin nila kami at sasabihin nilang matagal na silang magkasintahan, maniniwala kami. Actually para silang mag-asawa sa set,” rebelasyon ni Pepe.

Habang nagsasalita nga si Pepe ay hinahawakan ni Paulo ang kamay nito at nang sabihin naman niya ang “Parang mag-asawa” ay nag-hand signal si Kim para pahintuin na siyang magsalita.

Habang kumakanta si Pepe ng ‘Halaga’ ng bandang Parokya ni Edgar ay pinag-holding hands niya sina Kim at Paulo na talaga namang nagpakilig sa mga faney na nanood ng mediacon.

Nagpakilig din sa mga faney ang mga sweet moments ng dalawa kapag hindi sila ang sumasagot ng mga tanong ng media gaya na lamang nang pag-alis ni Paulo sa isang stuffed toy na nasa gitna nila ni Kim. Feel na feel nga ng mga faney ang pagtabi at paglapit ni Paulo kay Kim, ha!

Nakakakilig din ang paghanga ni Paulo sa pagiging professional ni Kim sa trabaho na gusto niya raw maka-work since maging Kapamilya siya.

Hinangaan din ni Kim ang pagiging professional sa work ni Paulo na tinawag niyang ‘boy counterpart’.

“Parang we share the same passion when it comes to work at saka parehas kami ng gusto so nakakagulat na parang mayroong boy counterpart, na low batt version ko.”

Mas napahanga rin daw si Kim kay Paulo bilang aktor dahil tinanggap nito ang isang romantic-comedy (rom-com) genre na malayo sa mga dati nitong projects na ginawa.

Base nga sa mga trailer at teasers na nilabas ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ ay kering-keri ni Paulo ang rom-com at talagang ang lakas ng chemistry ng KimPau kaya naman ang dami na ring excited mapanood ito sa streaming platform na Viu simula March 18.

Bonggels!