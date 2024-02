‘Rewind’ nina Dingdong, Marian ang bilis mapanood sa streaming app

Inanunsyo na ng streaming platform na Netflix na ipapalabas na sa kanila ang ‘Rewind’ 3 months after mapanood ito sa mga sinehan.

Ang pelikula ay pinagbidahan ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera na tumabo nga sa takilya nitong kakatapos lamang na Metro Manila Film Festival (MMFF) 2023 at tinanghal na highest-grossing Filipino film of all time.

Sey ng Netflix Philippines sa kanilang social media post, “Sa susunod na habang buhay… ay mapapanood niyo na ang Rewind, starring Marian Rivera and Dingdong Dantes, sa Netflix! Arriving on March 25.”

Ang ‘Rewind’ nga ang unang pelikulang kasali sa MMFF 2023 na mapapanood sa isang streaming platform dahil nga sa maraming nagre-request.

Kaya nga nang ma-announce ng Netflix na nasa kanila na ang Dingdong, Marian movie ay marami ang na-happy dahil mapapanood na nila ito sa mga viewing devices nila.

Pero request din ng ibang netizens sa Netflix na ipalabas na rin nila ang iba pang pelikulang kasali sa MMFF 2023.

“Petition na lahat ng 2023 MMFF films.”

“Baka pwedeng lahat ng MMFF films???? Pls??? Ehe”

“Isunod niyo na yung Firefly, Mallari at Gomburza! #MMFF2023.”

May ibang netizens naman na hindi happy dahil sa bilis ng pagpapalabas nito sa streaming platform.

“Ito dahilan kung bakit nawawalan ng gana manood pelikula ang iba sa sinehan. Umaabot o lagpas 1 year bago ipalabas sa Free TV. Ngayon less than a year, lumalabas na sa streaming apps. Ngayon 400 pesos na ticket, hindi na worth it kung ganito kabilis mapalabas sa streaming apps.”

Samantala, nagpasalamat ang isa sa mga bida ng pelikula na si Dingdong dahil sa pagkilala ng Senado sa kanilang pelikula bilang highest-grossing Filipino movie of all time.

Sey niya sa kanyang post sa Facebook, “Maraming salamat, Senator Robin Padilla, sa inyong pagmamahal sa ating industriya. Ang pagkilala sa aming pelikula sa Senado ay isang karangalan na ibinabahagi namin sa mga kasamahan naming bumuo nito. At higit sa lahat, itong biyayang ito ay iniaalay namin sa dasal na sana’y magpatuloy pa ang mga talakayan at pakikinig para mas lalong magbunga at maging masigla ang industriya ng pelikula, TV, entablado, o Audio Visual.

“Maraming salamat din sa inyo ni Senator Jinggoy Estrada, at co-authors sa pagtulak sa Eddie Garcia bill na ipinasa kahapon sa Senado via a unanimous vote. Salamat po at dahil dito, mas magkakaroon ng karagdagang proteksyon, seguridad, at benepisyo ang mga manggagawa sa atin.

“Ngunit tama po kayo—ito ay isang bahagi lamang. Marami pa pong kailangang ayusin sa ating mahal na industriya tulad ng pagbaba ng buwis sa ating mga producers at ang pagpapadali ng pagpapatakbo ng negosyo sa mga logistics, upang mas maraming makapag-produce at mas dumami ang magkaroon ng trabaho.

“Step by step, panatag po kaming mangyayari ito dahil mayroong mga katulad niyong ‘champion’ ng pag-usbong ng ating mahal na industriya.

“Again, thank you. This is definitely a win for the industry, and the bigger dream which we both share is for everyone to succeed, eventually.

“Mabuhay po kayo, at mabuhay ang Pelikulang Pilipino.”

Congratulations!

(Byx Almacen)