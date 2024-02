Dingdong Dantes inaabangang kumandidato

Dumalo sa Senado sina Dingdong Dantes at Marian Rivera at ang team ng pelikulang ‘Rewind’ para tanggapin ang recognition para sa kanila.

Ayon nga kay Senator Robin Padilla, “Hindi lang sa pagiging reyna at hari ng Pelikulang Pilipino, sina Dingdong at Marian po ang simbolo ng makabagong pamilyang Pilipino.”

Masaya at buong pusong tinanggap ng mag-asawang DongYan, Direk Mae Cruz Alviar, at ng buong team ng kanilang MMFF Phenomenal Box-Office ang approved Resolution No. 909 na inisponsoran ni Sen. Robin.

Ang resolution ay ang pagkilala sa mga artista at gumawa ng ‘Rewind’ na tinuturing na highest-grossing Filipino film of all time.

Trending ang mga larawan ng mag-asawa sa X at iba pang social media. Mababasa ang komento ng netizens na sana raw tumakbo sa Senado si Dingdong at bagay na bagay raw siya rito.

Pinusuan ng netizens ang mga photos ni Dong kasama ang mga artistang Senador.

Nakumbinsi kaya nina Sen.Robin, Sen. Bong Revilla, at Sen. Lito Lapid si Dingdong na kumandidato rin sa susunod na eleksyon?

Let’s wait and see, ha! (Ogie N. Rodriguez)