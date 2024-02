Naniniwala si Senador Ronald “Bato” dela Rosa na hindi seryoso si da­ting Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa secession ng Mindanao.

“Nasabi lang iyon ng pangulo dahil sa init ng ulo, bugso ng damdamin,” wika ni Dela Rosa sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Naging presidente naman siya ng Pilipinas eh, alam niya iyan na gaano niya kamahal ang buong Pilipinas at ayaw niya itong magkawatak-watak,” dugtong pa ng senador.

Gayunman, sinabi ng senador na posibleng magkaroon ng katuparan ito kung patuloy umanong gigipitin ang mga taga-Mindanao.

Nitong nagdaang araw ay nagsalita si Duterte at ibinunyag na pinaplano nilang magpapirma upang itulak ang paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas.

“There’s a process, I think, before the UN [United Nations] wherein you would gather signatures from all sorts of Mindanao verified under oath in the presence of so many people [to] decide that we want a separate,” paliwanag ni Duterte.