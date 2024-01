Gillian pumiyok na sa isyu nila ni Kathryn

Naging star-studded ang naganap na red carpet premiere night ng bagong movie nina Toni Gonzaga at Pepe Herrera na ‘My Sassy Girl’

Ang dami ngang artista at online content creators ang dumalo sa nasabing event gaya ng mga Momshies ng ‘Magandang Buhay’ na sina Jolina Magdangal at Melai Cantiveros (na kasama pa ang mister na si Jason Francisco).

Supportive rin ang mga mahal sa buhay ni Toni sa pangunguna ng kanyang asawa na si Direk Paul Soriano at ang mga magulang niya na sina Bonoy at Pinty Gonzaga.

Present din ang mga mag-asawang Mariel Padilla at Senator Robin Padilla, YouTubers na sina Viy Cortez at CongTV, at gayundin ang kapatid ni Toni na si Alex Gonzaga at ang asawa nito na si Lipa City Councilor Mikee Morada.

Dumalo rin sina Joross Gamboa, Zeinab Harake, Kimson Tan, Mariel Pamintuan, at ang naging controversial na si Gillian Vicencio.

Nakapanayam nga namin si Gillian bago pa magsimula ang screening ng pelikula at dito ay tinanong nga namin siya kung ano ang naging reaction niya sa pag-unfollow sa kanya ni Kathryn Bernardo sa Instagram.

“Nagulat po ako siyempre,” ang naging sagot ni Gillian.

Anyway, thankful naman siya sa kanyang family at sa host na si Jhai Ho na tumulong at nag-guide sa kanya sa isyu na siya ang pinagbintangan na third party sa hiwalayan nina Kathryn at Daniel Padilla.

Well…