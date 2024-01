Willie nakakalula ang kayamanan

Ang bongga talaga ni Willie Revillame, ha!

Isa kami sa mga naimbitahan ng TV host-producer sa Manila Yacht Club sa Roxas Blvd. kung saan nakaparada ang isa sa mga yate niya.

Alam namin na wala si Willie sa kanyang yate dahil may meeting ito sa Wil Tower sa Quezon City dahil may nagtsikang may niluluto siyang secret project pa, pero nag-go pa rin kami dahil excited kaming makita nga ang kanyang yate.

Panay kasi ang kuwento sa amin ng kaibigan ni Willie na si Karen Martinez na ang bongga ng isa sa mga yate ng TV host-producer kaya type rin naming mapuntahan ‘yon.

So si Karen nga ang naglibot sa amin sa yate ni Willie at bibilib ka talaga at ang ganda nun.

Ang bongga rin dahil ang linis-linis ng yata ni Willie. Maalaga nga talaga ang TV host-producer sa mga pag-aari, gamit niya.

So nice nga ng yate ni Willie dahil may helipad pa ‘yon, ha!

Nakita nga namin ‘yung helicopter dahil hindi raw ginamit ni Willie that day.

Nakakalula ang kayaman ni Willie, ha!

Tsika nga pala ni Karen, pinaimbitahan daw kami ni Willie sa yate dahil natuwa ito.

“Nababasa kasi ni Willie ang mga sinusulat mo. Marunong talaga siyang mag-appreciate.

“Nung sinulat mo siya sa Abante, si Willie mismo ang tumawag sa akin at ikinuwentong nababasa nita lahat ng mga sinusulat mo.

“Si Willie kasi ‘yung tipong marunong mag-appreciate, ha!” tsika ni Karen.

Kami may ay nagulat sa kuwento ni Karen. Kahit sobrang busy kasi si Willie ay may time pa pala siyang magbasa, ha!

At ang maganda nga, talagang marunong siyang magpasalamat, ha!

Malayo nga si Willie sa ibang mga celebrity na dedma kapag naisusulat mo ng maganda at kapag may naisulat ka na hindi pabor sa kanilang panlasa ay grabe kung maka-react, ‘noh?!

Kung ang lahat ng mga celebrity ay katulad ng ugali ni Willie ay ang sarap-sarap siguro ng buhay ng mga miyembro ng entertainment press dahil ang sarap sa pakiramdam ‘yung naa-appreciate ng mga celebrity ang magagandang naisusulat tungkol sa kanila, ha!

Anyway, birthday na ni Willie sa January 26 kaya abangan natin ang plano niyang pagla-live na naman para mamudmod ng tulong sa kanyang fans, supporters.

‘Yun na!