Rewind kumita ng P845M: DongYan bagong Box Office King & Queen

Walang duda na sina Dingdong Dantes, Marian Rivera ang kokoronahang Box Office King & Queen ng 2023.

Tumataginting na P845M worldwide ang kinita ng ‘Rewind’ nina Marian Rivera, Dingdong Dantes, as of January 17.

Kaya hindi naiwasan ni Marian ang maging emotional dahil sa malaking achievement na ito sa buhay niya bilang aktres.

“Noong nabasa namin ang script, alam namin na maraming pinagdaanan ang mga tao noong pandemic, kaya sabi namin ni Dong, sana gawin tayong instrumento ng Panginoon, para kapag napanood nila ang pelikula, merong ma-touch sa puso nila, na magbago, o mas pagbutihin pa nila, o mas mahalin pa nila ang mga tao sa paligid nila.

“Lord kahit ‘yun lang, ang message na ito maikalat namin sa mga tao. Pero sabi ko nga kay Dong, grabe talaga kapag si Lord ang naging driver ng buhay mo. Hindi ka niya ililigaw kung saan ka pupunta. Itutumbok niya talaga kung saan ka dapat nandoon,” emotional na sabi ni Marian.

Anyway, inanunsiyo nga ng Star Cinema na ganun na kalaki ang kinita ng movie ng DongYan.

Nagkaroon muna ng pamisa ang grupo bilang pasasalamat sa tagumpay ng ‘Rewind’.

“Gratitude is the memory of the heart. Gratitude is the key to giving more back. Lods, salamat po sa lahat.

“#Rewind the highest grossing Filipino film of all time in the Philippines and with over PHP 845 Million worldwide gross as of January 17, 2024, 3PM. Damang-dama namin ang greatest love mo!” sabi pa ng taga-Star Cinema.

Again, walang duda na ang DongYan ang dapat tanghaling Box Office King & Queen, ha! Kabog nila sina Kathryn Bernardo, Julia Montes, Alden Richards, at iba pa na gumawa ng mga pelikula noong 2023.

Congrats DongYan!

(Dondon Sermino)