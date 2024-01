Janno ‘di na unprofessional 

Bibilib ka sa mga papuri ni Anjo Yllana sa kaibigang si Janno Gibbs.

Talagang sobrang bilib si Anjo kay Janno na may first directorial job na, ang ‘Itutumba Ka ng Tatay Ko’ na showing na sa mga sinehan on January 22.

Pahayag ni Anjo nang ma-phone patch namin siya sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid, masaya siya na kasama siya sa pelikulang ‘yon.

Sobrang bilib nga raw si Anjo sa dedication ni Janno bilang direktor. Tutok na tutok daw si Janno sa kanilang pelikula.

At ang isa pang kinabilib ni Anjo kay Janno ay hindi na ito nali-late. Na hindi na raw unprofessional ang kaibigan.

“Palaging maaga na si Janno. Hindi na siya unprofessional kaya bilib ako sa kanya. Proud ako sa dedication ni Janno as director!” tsika ni Anjo.

Actually, kahit si Janno naman ay nagkuwento na nung sabihin niya sa Viva na gusto niyang sumabak sa pagdidirek ng pelikula ay maraming komontra.

Pero si Boss Vic del Rosario nga raw ang nagsabing bigyan siya ng chance.

At siyempre, proud si Janno na natapos niya agad ang pelikulang pinagkatiwala sa kanya.

Na dahil hindi nga siya na-late ay talaga namang marami ang napabilib sa kanya.

Si Janno nga pala ang tipong nagagawang gawing katatawanan ang palagi niyang pagiging palaging late noong araw.

‘Yun na!

(Jun Lalin)