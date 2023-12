Dingdong, Marian nakakakilabot ang akting

Pasabog ang acting ng mag-asawang Dingdong Dantes, Marian Rivera sa Metro Manila Film Festival entry nila, ha!

Although noon pa naman, alam kong mahusay na silang umarte. Pero sa ‘Rewind’, ibang level ng acting ang pinakita nila.

From start to finish, dadalhin ka nila sa iba’t ibang emosyon, na magpapalabas ng halo-halong pakiramdam.

Super consistent ang kahusayan nila, at walang moment na lumaylay sila, ha! ‘Yung alam mong ginawa talaga nila ang mga assignment na binigay sa kanila ni Direk Mae Cruz-Alviar.

At yes, pasabog din mismo kasi ang pelikula, at iba pa rin talaga ang atake ng babaeng direktor, ‘yung alam mong may sugat na, pero pilit pang dinudutdot, na direkta sa puso mo ang tama!

‘Yung may mga ‘button’ talaga sa puso mo, o iba’t ibang bahagi ng katawan mo, na nasaling, ha! Na mararamdaman mo na lang, humihikbi ka na pala.

At yes, ang dami mong mari-realize kapag pinanood mo ang ‘Rewind’ na masyado talagang maiksi ang buhay, para sayangin mo sa mga walang kuwentang bagay, o mabuhay na puno ng galit sa puso.

At sa mga manonood, magdala kayo ng ‘tuwalya’ dahil sure ako, babaha ng luha, dahil paulit-ulit ka talagang iiyak.

Kasi nga, ‘yung mga una na ngang nakapanood ng movie, mugto, maga ang mga mata, dahil sa nakakakilabot na acting ng mag-asawa.

At ano ang masasabi ni Marian sa pinamalas ni Dingdong?

“Ang galing-galing niya! Ang dami niyang pelikula na napanood ko noon pa, pero ito `yung masasabi ko na isa sa pinaka-‘the best’ niyang pag-arte talaga.

“Sobrang consistent siya. Nakaka-proud siya. Ang galing-galing ng asawa ko!

“Pero sa shooting pa lang namin, nakikita ko, alam ko na naka-focus talaga siya. Binuo talaga niya ang character niya,” sabi ni Marian.

Hindi ba sila nahirapan i-motivate ang mga sarili nila sa matitinding eksena, lalo na at hindi pa naman nila nararanasan `yon sa totoong buhay?

“Marami kaming bonding with Direk Mae. At saka, pag kailangan ni Dingdong na mag-breakdown, nandoon ako. At siya rin, pag kailangan ko, nandoon siya sa harap ko.

“I think `yun ang naging susi rin, `yung talagang magkasama kami sa halos lahat ng eksena o sa shooting mismo,” sabi ni Marian.

Anyway, binulabog nga nina Marian, Dingdong ang SM North, ha! Grabe ang daming tao na nag-abang sa kanila, mula sa umpisa hanggang sa matapos ang celebrity premiere.

At hindi naman sila nabigo, dahil magiliw silang nilapitan ng mag-asawa, na ang iba ay naka-jackpot pa, dahil nakapag-selfie pa sila sa kanila. (Dondon Sermino)