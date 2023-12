Show nina Regine, Melai, Jolina inakalang tsugi na

Marami ang nag-akalang mawawala na sa ere ang ‘Magandang Buhay’ dahil sa post ng isa sa mga host nito na si Jolina Magdangal.

Sa kanyang social media post kasi ay binahagi nito ang mga photos niya kasama ang kanyang mga fellow momshies na sina Melai Cantiveros at Regine Velasquez-Alcasid at sinabi nitong nami-mis na niya ang mga ito.

“To my Momshies… Miss na miss ko na kayo! Nami-miss ko na ang ating tawanang parang wala ng bukas, chismisan na akala natin hindi halata sa paligid pero alam na alam nilang maritesan tayo, kuwentuhan habang kumakain ng lunch na parang fiesta lagi. Labyu Momshie Regine, Melai pati Momshie Jasmin Pallera (business unit head), Darla Sauler (headwriter), at buong ‘Magandang Buhay’ family,” sey ni Jolina sa kanyang caption.

Dahil sa post na iyon ni Jolina na akala mo’y nagre-reminisce ay marami ang nag-assume na nag-last taping day na ang longest-running morning talk show ng ABS-CBN.

Mas lalo pang lumakas ang hinala ng mga netizen dahil palaging replay episodes ang ineere ng ‘Magandang Buhay’ at gayundin ang naging komento ni Melai sa post ni Jolina, “Miss you too Momshejols. Magkikita rin tayo ‘pag magkasalubong ang mga sked natin.

Nilinaw naman ni Jolina sa kanyang reply sa isang netizen na nag-comment sa kanyang post na malapit na ulit silang mag-live.

Dagdag pa ng aming nakausap na Kapamilya insider na matagal na ang huling taping nila bago pa ang concert ni Regine na ‘Regine Rocks’ kaya may guest co-host sila sa mga fresh episodes na inere nila.

Sa ngayon daw ay busy ang tatlong Momshies sa iba nilang commitment ngayong Pasko at naging busy rin daw ang staff sa advance taping ng ibang Kapamilya shows at gayundin ang ABS-CBN Christmas Special nila na ‘Pasko ang Pinakamagandang Kwento’.

So malinaw, hindi pa tsugi ang show nina Regine, Melai at Jolina, ha!

‘Yun na!

(Byx Almacen)