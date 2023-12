Charo inalala pumanaw na mister

Super emotional si Charo Santos-Concio nang maalala ang namayapang asawa na si Cesar sa latest episode ng ‘Magandang Buhay’.

Binahagi ni Charo na ‘unconditional love’ ang natutunan niya mula sa kanyang asawa.

“Nirespeto niya ang pagkatao ko. Hindi niya ako nilagay sa isang kahon. Minahal niya ang buong katauhan ko and he was never threatened by my success. I realized the real meaning of unconditional love,” sabi ni Charo.

Masaya rin daw si Charo na naalagaan niya ang kanyang asawa bago ito mamayapa.

Nag-iwan rin ng mahalagang mensahe si Charo para sa mga manonood tungkol sa pagpapahalaga sa mga minamahal sa buhay.

“Ang kamatayan ay parte ng buhay. We will all get there, so dapat maluwag sa dibdib ang pagtanggap natin. We treasure every moment with our loved ones. Pahalagahan natin ang bawat oras na kasama natin sila,” pahayag niya.

Matindi rin ang pasasalamat ni Charo sa kanyang mga anak, apo, at mga kasambahay para sa pagmamahal na ibinibigay sa kanya.

Sa kasalukuyan, napapanood siya gabi-gabi sa ‘FPJ’s Batang Quiapo’ bilang si Tindeng.

Pinuri rin niya ang co-star at direktor na si Coco Martin.

“Talagang binibigay niya lahat ng kaluluwa niya, buong pagkatao niya sa ginagawa niya,” sabi ni Charo tungkol kay Coco. (Dondon Sermino)