Jodi, Claudine payag kayang magharap sa talk show?

Hindi nagpakabog si Jodi Sta. Maria kina Melai Cantiveros at Jolina sa first day niya as guest co-host sa ‘Magandang Buhay’ nitong Tuesday.

Say ng netizens, mukhang pinaghandaan ni Jodi ang kanyang pagiging guest co-Momshie, ha. Mahusay siya at game na game sa mga kalokohan nina Melai at Jolens.

Puring-puri siya ng mga kapwa Momshies niya pati na rin mga Popshie at Anakshie!

Talak ng fans, sana maging regular sa ‘MB’ ang premyadong aktres or mabigyan sana ng sariling talk show.

‘Pag nagkataon, bonggang maging first guest niya sa one on one chikahan si Claudine Barretto. For sure, trending iyon, ‘noh?!

Ang tanong — papayag kaya si Claudine na maka-chikahan si Jodi na nali-link sa estranged husband na si Raymart Santiago? Gustuhin din kaya ni Jodi na makausap up close and personal si Claudine?

Well, abangan! (Ogie Narvaez Rodriguez)