Ivana palaging dawit sa selos ni Melai

Nakakaloka ang guesting ni Jason Francisco sa show nina Melai Francisco, Jolina Magdangal at Regine Velasquez!

Parang nag-host din si Melai sa ‘Magandang Buhay’ na kahit host siya, dapat ay tatanungin lang siya dahil sila nga ni Jason ang sinalang sa matinding tanungan.

Napansin nga sa chikahan na `yon na mas madalas tumingin si Jason sa side ni Regine, at hindi sa side ni Melai.

“Tumingin ka dito, may asawa na si Momshie Redg, kay Sir Ogie (Alcasid) ‘yan!” sabi ni Melai kay Jason.

“Isang problema `yan! Sa totoo lang, ‘yang mga sinasabi niya na ganiyan, problema na agad ‘yon para sa kanya.

“Kasi ang gusto niya, parang hindi ako makatingin sa ibang tao,” kuwento ni Jason.

“Selosa ba?” tanong ni Regine.

“Wala uy, masaya ako pag si Momshie Redg. Pag ibang babae…si Ivana kasi ang lagi niyang tinitingnan. Updated siya sa mga bagong post ni Ivana.

“Sabi ko, “Tingnan mo ang bagong post ni Ivana.” Sabi niya, “Nakita ko na `yan”! Ha? Hinuhuli ko lang siya!” sey ni Melai.

“Alam mo nakakahiya na `yon, kasi pangalan niya (Ivana) laging nababanggit. Alangan namang hindi ko makita ‘yan, eh, lagi ngang trending!” sabi ni Jason.

Well, nakakatawa talagang panoorin sina Melai at Jason pag magkasama. Akala mo laging umaarte, nagpapatawa sa harap ng kamera.

Magkaibang-magkaiba rin kasi ang personalidad nila, na si Melai, napakaingay, habang si Jason ay parang palagi lang tahimik.

Anyway, bongga naman ang pelikulang ‘Ma’am Chief’ ni Melai, na nasa second week na, at in fairness, palaging may mga tao sa sinehan, ha! Hindi nga tulad ng ibang pelikula na pinalabas sa mga sinehan, na unang araw pa lang, tsugi na agad. (Dondon Sermino)