Kyle basher ni Gela

Very proud ang mag-inang Sylvia Sanchez at Arjo Atayde kay Gela Atayde sa pagsabak nito sa mundo ng showbiz.

Sa guesting niya sa ‘Magandang Buhay,’ ibinihagi ng new gen dance champion na noon pa man ay pangarap na niya ang umarte.

Rebelasyon ng ina niyang si Sylvia na noon daw ay lumapit sa kanya si Gela na umiiyak.

“May time na nasa sala ako lumapit siya sa akin, umiiyak. Sabi niya na, ‘Mommy sikat si Kuya Arjo, sikat si Ate Ria, meron na silang trabaho. Papaano ako? Saan ako lulugar?’,” kuwento ni Sylvia.

“’Nak, ’wag! Kasi darating din ’yung time para sa’yo. Tiyaga lang. Kaya mo ‘yan, relax lang,” payo ni Sylvia sa kanyang anak.

Ngayon nga ay natupad na ni Gela ang kanyang pangarap at kasama pa niya ang kanyang ina sa teleseryeng ‘Senior High.’

Payo lang ni Sylvia sa kanya ay gamitin ang puso sa pag-arte.

Present din sa nasabing guesting ang mga kaibigan ni Gela na sina AC Bonifacio at Kyle Echarri na very proud din sa kanya.

Kuwento ni Kyle, nakita niya mismo ang naging proseso ni Gela sa pag-abot ng pangarap at biro pa niya ay naging basher siya nito.

“Nakita ko ‘yung pagod talaga ni Gela pero hanga ako sa kanya kasi bina-bash ko siya noon,”

Dagdag pa ng singer-actor,“Lagi kong sinasabi sa kanya, ‘Bakit mo ginagawa ito sa katawan mo? Bakit mo ito ginagawa sa sarili mo?’ Pero talagang disciplined siya, she really wanted this. Sobrang focus siya, eh. Sobrang proud ako na ayun kita mo naman hard work pays off.”

Bonggels! (Byx Almacen)