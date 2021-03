Zuellig gagamitin sa Covid bakuna ng Parañaque

Tuluyan nang sinelyuhan ng pamahalaang lokal ng Parañaque at Zuellig Pharmaceutical Philippines ang kasunduan para sa warehousing at storage ng may 200,000 dose ng AstraZenica COVID-19 vaccine na nakatakdang dumating sa huling bahagi ng second quarter ng taong kasalukuyan.

Pirmado na ang kasunduan sa pagitan nina Mayor Edwin Olivarez at Danilo Cahoy, presidente at general manager ng Zuellig para sa gagawing distribusyon ng vaccine sa 16 na barangay ng lungsod.

Umaasa si Olivarez na darating ang AstraZenica vaccine bago mag- July 2021.

Nagbigay na umano ng 20 percent advance payment ang city government o katumbas na P9.6 milyon para sa biniling bakuna ng AstraZenica.

Bago natapos ang 2020, naglaan ang lungsod ng P250 milyon pambili ng bakuna para maproteksyunan ang lahat ng residente laban sa nakamamatay na virus.

Tiniyak ni Olivarez na mababakunahan nang libre ang 500, 000 lehitimong residente sa pangunguna ng mga health worker, security at mga traffic personnel gayundin mga senior citizen na aabot sa 59,000 katao.

“Zuellig’s storage has a capability of up to 70 degrees centigrade. From the airport the vaccines will be brought to their storage and to our vaccination centers here in the city,” paliwanag ni Olivarez

Matatagpuan ang head office ng Zuellig sa West Service Road, South Superhighway, Bgy Sun Valley na 10 minuto ang layo mula sa Ninoy Aquino International Airport.

May apat na vaccination center na nasa Parañaque National High School Main; San Antonio Gymnasium; Barangay Don Bosco’s Mental Health Facility and City Health Office; at sa Ayala Mall.

Apat naman ang cold chain facility ng Zuellig na nasa Parañaque, Santa Rosa City Laguna, Cebu at Davao na kapag pinagsama ay may kapasidad na

na pag-imbakan ng 629 million vaccine dose gamit ang 2-8 degrees Celsius na temperatura.

Kamakailan lang ay bumili pa ng sampung ultra-low freezer ang

pharma company para mas maraming magamit na storage ng mga gamot sa Covid.

Ang mga bagong ultra-low freezer ng Zuellig ay kayang pag – imbakan ng dagdag na 7 milyong doses ng mga gamot sa pamamagitan ng – 70 hanggang – 80 degrees Celsius na temperatura.