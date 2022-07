Zubiri sigurado na sa Senate president

Tiyak na ang pagluklok kay Senador Juan Miguel Zubiri bilang Senate president ng magbubukas na 19th Congress.

Ayon ito kay Senador Ronald dela Rosa kasabay ng pagsasabing wala na siyang nakitang hadlang sa pag-upo ni Zubiri matapos umatras na sa laban si Senador Cynthia Villar na pinaniniwalaaang isa sa mahigpit nitong kalaban sa posisyon.

“Noong umatras si Sen. Villar automatic everybody goes to Zubiri. More or less formality na lang,” ayon kay Dela Rosa nang tanungin sa panayam ng DWIZ kung tiyak na ang pag-upo ni Zubiri.

Bukod kina Zubiri at Villar, lumutang din ang pangalan ni Senador Sherwin Gatchalian na naghangad masungkit ang Senate presidency. (Eralyn Prado)