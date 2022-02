Zubiri kinalampag DA, DTI sa abono taas – presyo

Naalarma si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa hindi maawat na pagtaas sa presyo ng agricultural inputs, partikular ang abono na naging triple nito nakalipas na 18 buwan.

“This is by far, the worst scenario that is besetting our farmers and I’ve been getting cries of help, particularly from the sugar industry sector,” sabi ni Zubiri.

Noong Oktubre ng nagdaang taon pa lang ay kinalampag na ni Zubiri ang Department of Agriculture tungkol sa pagtaas sa presyo ng abono.

Iminungkahi rin umano niya sa DA na gumawa ng agarang plano para sa buong sektor ng agrikultura bukod sa pinag-usapan din nila ang posiblidad na magkaroon ng fertilizer subsidy para sa mga magsasaka.

Sabi ni Zubiri, marami siyang natanggap na hinaing mula sa mga lider ng sugar industry na nangangambang magiging triple ang kanilang gastusin sa kanilang pagsasaka lalo na malapit nang magsimula ang pagtatanim ng tubo.

“Something must be done and I expect the DA and the Department of Trade and Industry to work together to address this,” sabi ni Zubiri.

Ikinadismaya nito na ang dalawang ahensiyang nakatalaga para tumutok sa sa reklamo ng sektor ng agrikultura ay wala pang ginagawa para mapigilan ang pagtaas sa presyo ng abono at iba pang kailangan sa pagsasaka.

“I am especially worried about the small sugar farmers that comprise more than 80% of our sugar producers. How can they recover from this, let alone be able to till their land for the coming crop year,” sabi ni Zubiri.

Posibleng umanong bumaba ang produksyon ng mga maliliit na magsasaka kung hindi mabibigyan ng proteksyon ang mga ito. (Dindo Matining)