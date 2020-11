Zubiri, Gatchalian bubusisin pag-release ng tubig sa mga dam

Kinondena ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang mga awtoridad sa hindi pagbibigay ng warning sa mga residente ng Cagayan bago magpakawala ng tubig ang Magat dam na nagresulta sa matinding pagbaha sa naturang lalawigan.

“Kasi parating na tayo ng summer months magkakaroon na naman tayo problema ng tubig in the next three months, nagre-release sila dahil puno na ang tubig pero yung nangyaring paglabas parang biglaan walang warning dapat talaga may warning,” pahayag ni Zubir sa panayam sa DZRH.

“This week may plano kami ni Sen. Win [Gatchalian], we want to ask questions sa proper agencies bakit sila nag-release ng tubig nang walang warning,” dagdag pa nito.

Nauna nang sinabi ng ni PAGASA hydrologist Edgar dela Cruz na nagbigay ng advisory ang mga awtoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa Cagayan River hinggil sa pagpapakawala ng tubig bago man ang itinakdang oras.

(Dindo Matining)