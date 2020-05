Zsa Zsa nagsalita sa tunay na ugali ni Kim

Nagsalita na nga si Zsa Zsa Padilla sa tunay na ugali ni Kim Chiu. Sa rami ng bumibira, nang-iinsulto kay Kim ngayon, masarap ding makabasa ng mga kuwento sa kung ano ba talaga ang tunay nilang pagkakakilala sa aktres.

Heto nga ang chika ni Zsa Zsa tungkol kay Kim:

“Una kong nakatrabaho si Kim sa pelikulang, Paano na Kaya nung 2O1O. Kimerald fan ako nuon kaya laking tuwa ko na makasama sa Pelikula! Sa unang pagkakilala ko kay Kim, mabait sya at magalang. Matagal na din kaming magkasama Sa ASAP.

“But I really got to know her better when we worked in a teleserye called, The Story of Us. We shot some scenes in New York and New Jersey and stayed in the same house while filming. Mas lalo pa syang naging humble and professional kasi wala kang maririnig na reklamo galing sa kanya. Napakagaan nyang katrabaho. Dito ko nakita kung gaano nya kamahal ang trabaho nya. At palagi kong naririnig galing sa kanya na ginagawa nya ito para sa Pamilya nya.

“Ngayon naman, magkasama kami ulit sa teleserye na Love Thy Woman. Walang pagbabago sa ugali ni Kim. She’s always cheerful on the set. She’s still the girl I first met- mabait, dedicated, magalang, professional. Napaka down to earth ni Kim kaya mahal ko sya. Na witness ko kung gaano nya bigyan ng time ang mga fans nya.

“Kim, alam ko na madasalin ka kaya kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, have faith in Him. And please know that I love you and I am here for you.”

***

Lovi wanted sa Dominican Republic

Nakatakdang ipalabas sa Dominican Republic ang teleserye nina Lovi Poe, Max Collins, Tom Rodriguez simula Mayo 21 sa Dominican Republic. Ang magiging titulo nito sa naturang bansa ay ‘No Me Olvides’.

Kaya naman agad na nag-post si Lovi ng throwback photo niya kasama si Tom. Aniya, “Que lo que, DR? Are you ready for #NoMeOlvides??! Remember this guys? It’s been four years since I portrayed Joanna, yet it’s one of my most memorable projects. I’m glad this will be shown in the Dominican Republic starting May 21st every 4pm at Color Vision Canal 9.”

Anyway, ngayon pa lang ay marami na ang nagkaka-interes sa ganda ni Lovi, at mukhang wanted na siya agad sa Dominican Republic, ha!

Iikot ang kwento ng drama series sa walang hanggang pagmamahal ni Joanna (Lovi) sa asawang si TJ (Tom) na maysakit na early-onset Alzheimer’s disease. Dahil sa sakit ng asawa, kailangan magsakripisyo ni Joanna kahit pa muling bumalik sa kanilang buhay ang ex-girlfriend ni TJ na si Irene (Max).

***

Aiko inahon ni Coney sa pagkalugmok

Malaki ang pasasalamat ni Aiko Melendez sa veteran actress na si Coney Reyes sa ginawa nitong pagtulong sa pagpapatatag ng kanyang pananampalataya. Sa kanyang Instagram post, binalikan ng mahusay na aktres ang kanyang Christian baptism na pinakamasayang punto raw ng kanyang buhay.

“This is definitely one of my happiest and peaceful day ever, when I surrendered my Life to Jesus and got water baptism with one of my pastors @laryetuy,” sabi ni Aiko.

Pagkukwento pa niya, malaki raw ang papel na ginampanan ni Coney Reyes sa kanyang buhay lalo na noong panahon na lugmok ito at sabay silang nagba-Bible study.

“It is no secret how I got closer to the Lord, tita @coneyreyes played a big role in my life, when I was going through some rough times in life.” Sa huli, nag-iwan ng payo si Aiko para sa lahat ng mga taong dumadaan sa matinding pagsubok ngayon.