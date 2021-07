Zsa Zsa isinugod sa ospital

Isinugod sa ospital si Zsa Zsa Padilla matapos itong mapuwing ng ipa (o tinatawag na gaspang).

“Gosh. Need to wear goggles next time I work at the farm. Napuwing ako sa ipa or gaspang. Napunta tuloy ako sa ER (Emergency Room). What a spec of ipa can do!” sabi ni Zsa Zsa.

Sa mga post ni Zsa Zsa sa Instagram ay makikitang nagpapala ng improvised o homemade fertilizer ang singer.

Anyway, wala naman major accident na nangyari kay Zsa Zsa, at posibleng nag-panic lang ito sa takot na baka mabulag. (Rey Pumaloy)